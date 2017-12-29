В Польше одобрили программу трансграничного сотрудничества с Россией

ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство Польши приняло программу трансграничного сотрудничества с Россией, сообщает в пятницу министерство развития республики.
Отмечается, что общий бюджет программы составляет 62,47 миллиона евро, в том числе 41,65 миллиона евро из фондов ЕС, еще 20,82 миллиона евро — из средств российского бюджета.
В рамках программы возможна реализация проектов по четырем темам: продвижение локальной культуры и сохранение исторического наследия, охрана окружающей среды и вопросы изменения климата, изменение доступности регионов и развитие благоприятного для климата транспорта и коммуникационных сетей, а также управление мобильностью и мигрантами, контроль за границей и безопасностью на границе.
По его словам, уже в начале следующего года будут приняты совместные решения о быстром наборе в программу. Дофинансирование проектов за счет средств программы может составить максимум 90% общего бюджета и не более 2,5 миллиона евро. В каждом проекте должен участвовать как минимум один партнер из Польши и один — из Калининградской области.