В Польше одобрили программу трансграничного сотрудничества с Россией

ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство Польши приняло программу трансграничного сотрудничества с Россией, сообщает в пятницу министерство развития республики.

"Совет министров по запросу министра развития принял программу "Польша-Россия"… Благодаря согласию правительства, 41,65 миллиона евро из средств Европейского союза поступят бенефициарам из Варминьско-Мазурского, Подляского и Поморского воеводств на реализацию партнерских проектов с Калининградской областью", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что общий бюджет программы составляет 62,47 миллиона евро, в том числе 41,65 миллиона евро из фондов ЕС, еще 20,82 миллиона евро — из средств российского бюджета.

В рамках программы возможна реализация проектов по четырем темам: продвижение локальной культуры и сохранение исторического наследия, охрана окружающей среды и вопросы изменения климата, изменение доступности регионов и развитие благоприятного для климата транспорта и коммуникационных сетей, а также управление мобильностью и мигрантами, контроль за границей и безопасностью на границе.

"Для запуска этой программы были необходимы три элемента: позитивное решение Европейской комиссии — получено 8 декабря 2016 года, подписание тремя сторонами (ЕК, Польша и Российская Федерация) так называемого финансового соглашения, уточнение программы, что Комиссия сделала 20 декабря текущего года, а российская сторона — 26 декабря", — заявил замглавы министерства Ежи Квечиньский.

По его словам, уже в начале следующего года будут приняты совместные решения о быстром наборе в программу. Дофинансирование проектов за счет средств программы может составить максимум 90% общего бюджета и не более 2,5 миллиона евро. В каждом проекте должен участвовать как минимум один партнер из Польши и один — из Калининградской области.