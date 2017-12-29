В ЛНР заявили, что отразили более 10 попыток прорыва ВСУ в Донбасс за год

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (394)

ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Более 10 попыток прорыва украинских силовиков в Донбассе отразили за год военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции Михаил Филипоненко.

"За год нами было отражено более десяти провокаций, совершенных украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения, связанных с попытками прорыва наших позиций", — рассказал представитель Народной милиции.

Филипоненко поблагодарил всех военнослужащих Народной милиции за "тот неоценимый вклад в благополучие республики и преданность своему нелёгкому делу", пожелал всем успехов, счастья и мирного неба над головой.

"Мы не забываем о мероприятиях противодействия диверсионно-разведывательным группам противника и терроризму. Словом, Народная милиция ЛНР продолжает стремиться к овладению новыми высотами боевого мастерства", — заключил он.