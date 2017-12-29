Силовики около трех тысяч раз нарушили перемирие за год, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики около 3 тысяч раз нарушили режим тишины в Донбассе за 2017 год, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 50 тысяч снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За период с января по декабрь 2017 года украинские силовики подвергли обстрелам территорию республики порядка 3 тысяч раз, при этом по территории республики было выпущено более 50 тысяч снарядов, мин и гранат", — сказал Филипоненко.

По его словам, огонь велся, в том числе, из артиллерии и минометов. "Артиллерийским и минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты обеспечения, а также ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Были разрушены и повреждены порядка 67 жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, более десяти из которых в этом году были уничтожены силами ПВО республики", — заявил Филипоненко.