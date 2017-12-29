СМИ сообщили о трех жертвах нападения на церковь в Египте

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. При нападении боевиков на церковь в Египте погибли трое полицейских, еще пять человек пострадали, в их числе прихожане и сотрудник охраны церкви, пишет газета "Эль-Ватан" со ссылкой на полицейские источники.

При предотвращении нападения были также ликвидированы трое боевиков, ведется поиск еще двух нападавших.

В свою очередь, Минздрав Египта в своем заявлении подтвердил "пять смертей" в результате нападения на церковь. "В результате нападения имеется пять смертей, пять пострадавших", — цитирует заявление представителя минздрава портал "Масрави".

Ранее сообщалось, что группа из пяти боевиков, среди которых был смертник со взрывным устройством, напали на церковь в пригороде Каира — городе Хелуан.