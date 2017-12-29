В Цхинвал привезли мощи новомучеников и исповедников РПЦ

ЦХИНВАЛ, 29 дек – РИА Новости. В строящемся в Цхинвале храме Святой Троицы с 29 декабря по 2 января будет пребывать ковчег с частицами мощей 54 святых новомучеников и исповедников Русской православной церкви. Об этом Sputnik Южная Осетия сообщили в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии.

"Святыня будет принесена в Цхинвал из Владикавказа 29 декабря клириком Владикавказской епархии иереем Сергием Кокойты по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида", — говорится в сообщении.

В ковчеге находятся мощи святителей и исповедников Тихона Московского и Николая Алма-Атинского, священномучеников Владимира Киевского, Гермогена Тобольского, Илариона Верейского, священноисповедников Луки Крымского, Феодосия Коломенского, священномучеников Алексия (Будрина), Александра (Малиновского), Александра (Смирнова), Виссариона (Селинина), Владимира (Введенского), преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны, Варвары (Яковлевой) и других святых Церкви Русской, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года.

Строительство храма Святой Троицы в югоосетинской столице началось в 2015 году. Церковь в византийской стиле возводится при финансовой поддержке Фонда Андрея Первозванного. Завершение работ планируется в 2018 году.

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