В ДНР опровергли заявление Киева о сбитом беспилотнике ополченцев

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (393)

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Заявление украинских силовиков о якобы сбитом беспилотнике сил самопровозглашенной Донецкой народной республики не соответствует действительности, заявил РИА Новости в пятницу представитель оперативного командования ДНР.

Ранее украинские силовики заявили, что сбыли беспилотный летальный аппарат ополченцев в Донбассе.

"Вооруженные силы Донецкой народной республики соблюдают достигнутые договоренности и не используют беспилотные летательные аппараты. Заявление со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) о сбитии БПЛА, принадлежащего вооруженным силам ДНР, не соответствует действительности", — сказал представитель ведомства.

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