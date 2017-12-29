В ДНР опровергли заявление Киева о сбитом беспилотнике ополченцев

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Заявление украинских силовиков о якобы сбитом беспилотнике сил самопровозглашенной Донецкой народной республики не соответствует действительности, заявил РИА Новости в пятницу представитель оперативного командования ДНР.
"Вооруженные силы Донецкой народной республики соблюдают достигнутые договоренности и не используют беспилотные летательные аппараты. Заявление со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) о сбитии БПЛА, принадлежащего вооруженным силам ДНР, не соответствует действительности", — сказал представитель ведомства.
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