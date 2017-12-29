СМИ сообщили о жертвах при нападении на церковь в Египте

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Двое сотрудников египетской полиции в пятницу погибли при предотвращении террористического нападения на церковь в городе Хелуан в пригороде Каира, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в полиции.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по церкви, полиция ликвидировала нападавшего.
По данным "Йоум7", в настоящее время силы безопасности преследуют второго нападавшего, который скрылся с места на мотоцикле.
Τουλάχιστον 3 νεκροί από επίθεση σε εκκλησία στο Κάιροhttps://t.co/DXBIevnrn0 #Egypt pic.twitter.com/aBS2qnIXCn— Sigmalive (@Sigmalivecom) 29 декабря 2017 г.