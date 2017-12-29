Более 30 мирных жителей погибли из-за обстрелов в 2017 году, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Более 30 мирных жителей погибли, 236 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в 2017 году, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Среди мирных жителей республики погибли 31, из них двое детей, и получили ранения 236, из них 14 детей", — сказал Басурин журналистам.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили около 1,15 тысячи домов и объектов инфраструктуры.

"По фактам данных преступлений генеральной прокуратурой ДНР возбуждено более 4 тысяч уголовных дел. Отправлено в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд более тысячи материалов с доказательствами преступлений украинских силовиков против мирных жителей Донбасса", — добавил Басурин.