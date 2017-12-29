Срок полномочий главы ДНР и депутатов увеличат после следующих выборов

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял изменения в конституцию, проливающие до пяти лет срок полномочий главы ДНР и депутатов, изменения начнут действовать после следующих выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Данные нормы распространяются на следующую каденцию и не распространяются на действующих депутатов Народного совета и главу республики", — сказал председатель Народного совета ДНР, полпред в контактной группе по Украине Денис Пушилин.
За поправки в конституцию депутаты проголосовали в двух чтениях.