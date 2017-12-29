ВСУ более 15 тысяч раз нарушили перемирие в 2017 году, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики более 15 тысяч раз нарушили режим прекращения огня в 2017 году, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 тысяч боеприпасов, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за 2017 год было зафиксировано 15 484 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины. Выпущено более 100 тысяч боеприпасов, из них 1610 реактивных и 13 612 артиллерийских снарядов, — сказал Басурин.