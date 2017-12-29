КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. В городе Хелуан в пригороде Каира обстреляли церковь, сообщает новостной портал "Ахрам".

По его данным, в районе инцидента усилены меры безопасности.

Как передает телеканал "Йоум7", полиция ликвидировала стрелка. Второй нападавший скрылся с места преступления на мотоцикле, силовики преследуют его.

Газета "Эль-Ватан", в свою очередь, сообщает, что в нападении участвовали пять человек, у одного из них был пояс смертника. По словам источников издания в МВД, полиции удалось ликвидировать смертника и еще двух нападавших, а также обезвредить взрывное устройство. Остальных боевиков ищут. По данным газеты, при ликвидации нападавших погибли трое полицейских.

Египетский Минздрав заявил о пяти погибших и пяти пострадавших.

Коптские церкви в Египте нередко подвергаются нападениям. Так, в апреле террористы устроили взрыв в главной церкви города Танта, там погибли порядка 30 человек. А позже в тот же день еще один взрыв прогремел у входа в церковь в Александрии. Его жертвами стали 18 человек.

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