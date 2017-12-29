В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт из гранатометов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (390)

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром обстреляли из гранатометов населенный пункт в Ясиноватском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Сегодня в 10.00 предательскому и подлому обстрелу подверглись мирные жители южной части населенного пункта Верхнеторецкое… ВСУ сделали 7 выстрелов из РПГ и около 30 выстрелов из АГС-17. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сказал представитель ведомства.