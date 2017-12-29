Видеоконференция по Донбассу может пройти 10-11 января, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Видеоконференция контактной группы по Донбассу в случае обострения ситуации может состояться 10-11 января, заявил журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Денис Пушилин.

"Если тенденция (увеличения числа обстрелов — ред.) будет продолжена, конечно же, это созыв видеоконференции. Предварительная договоренность о видеоконференциях есть, запланировано при необходимости в районе 10-11 января. Надеюсь, что она не понадобится и новогодние праздники пройдут в относительной тишине", — сказал Пушилин.

Он отметил, что в преддверии обмена пленными, который прошел в среду, обстрелы территории ДНР практически прекратились. По его мнению, это говорит о том, что ситуация со стороны Киева контролируема. "Сейчас обстрелы увеличиваются, наверняка это также происходит с ведома власти, которая находится в Киеве", — заявил полпред ДНР.