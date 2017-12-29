Эксперт прокомментировал договоренность США и Израиля по сдерживанию Ирана

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Договоренность Израиля и США по стратегии сдерживания Ирана никак не отразится на политике, которую проводит в регионе Иран, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.

Ранее Десятый израильский телеканал сообщил, что в начале декабря в США побывала делегация израильских чиновников из оборонной сферы. По итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу. Документ предусматривает создание четырёх рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также поставками вооружения в регион.

"На Иран это никак не повлияет, Иран занимает принципиальную последовательную позицию на свое лидерство в регионе. И иранцы очень хорошо понимают, что их цивилизационное лидерство идет в глубокий разрез с ценностными и интересами и интересами безопасности Израиля", — сказал Подберезкин.

По данным источников израильского телеканала, в ходе встречи в США была достигнута договоренность, что первая рабочая группа займётся "тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы". Целью второй группы станет "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане". В задачи третьей группы включили "сдерживание баллистической программы Ирана" и "ограничение попыток поставить иранские ракеты движению "Хезболлах". Наконец, четвёртая группа будет заниматься проблемой "усиления эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран".

По словам Подберезкина, подобные консультации США и Израиля – как закрытые, так и открытые, идут и будут идти, потому что интересы обоих государств в отношении Ирана совпадают. По его мнению, "совершенно очевидно, что такие консультации по всем направлениям, такие договорённости Израиля и США будут неизбежны и дальше".

"Иран претендует на региональное лидерство, более того, на лидерство в Евразии. Замах очень широкий, который может угрожать интересам США, как они считают, и уж точно угрожает уже сейчас Израилю, потому что те группировки, которые находятся в состоянии вражды с Израилем, поддерживаются Ираном", — отметил эксперт.

"У США и у Израиля есть два варианта поведения: либо попытаться самим сдержать Иран — это затруднительно, либо попытаться сделать ставку на некие режимы типа Саудовской Аравии. Но режим Саудовской Аравии уже не справляется с функциями, как показали события в Йемене", — добавил Подберезкин.

"Остается либо договариваться с Ираном, на что ни американцы, ни Израиль не готовы, либо с ним бороться", — сказал он.