Берлускони готов убеждать, что санкции против России наносят вред Евросоюзу

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что в случае победы на парламентских выборах 2018 года в Италии не будет предпринимать односторонних шагов по вопросу об антироссийских санкциях, но сделает все возможное, чтобы Евросоюз понял, что Россия не является его противником, а санкции наносят урон прежде всего самим европейцам.
"Односторонний шаг со стороны Италии был бы травматичным, и мы сделаем все, чтобы необходимости в нем не было", — подчеркнул видный политик.
В четверг президент Италии Серджо Маттарелла распустил обе палаты национального парламента. По предложению правительства очередные парламентские выборы в Италии были назначены на 4 марта 2018 года.