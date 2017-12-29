Самые ожидаемые события 2018 года на постсоветском пространстве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Наступающий 2018 год будет насыщенным для стран постсоветского пространства. Помимо России, где в марте пройдут президентские выборы, еще в трех странах будут избирать главу государства, а как минимум в двух — парламент. Кроме того, в странах СНГ и Балтии запланирован ряд важных и интересных международных мероприятий.

Новые президенты, парламенты, конституции

Сразу в трех странах региона в 2018 году пройдут президентские выборы, причем во всех трех — в условиях вступающих в силу изменений в конституцию.

Весной нового главу государства будут избирать в Армении. После окончания президентского срока Сержа Саргсяна страна полностью перейдет к парламентской форме правления — вступит в действие конституционная реформа 2015 года. Президент страны будет избираться не на общенациональных выборах, а депутатами Национального собрания.

Аналогичная ситуация сложилась и в Грузии — если раньше президент избирался на прямых выборах, то после вступления в силу новой конституции голосовать будут 300 назначенных делегатов. Выборы пройдут осенью, действующий президент Георгий Маргвелашвили не исключил, что будет вновь бороться за пост главы государства.

В октябре заканчивается пятилетний срок президента Азербайджана Ильхама Алиева. Избрание нового главы государства тоже пройдет по-новому, хотя изменения не столь радикальны — теперь президент страны будет избираться не на пять, а на семь лет.

Кроме того, в 2018 году пройдут выборы в Сейм Латвии и парламент Туркменистана. Заканчивается и срок полномочий парламента Молдавии, но в этой стране выборы могут быть перенесены на начало 2019 года.

Международные организации

Армения в первом полугодии 2018 года будет председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в которую кроме нее входят Азербайджан, Албания, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Ереван призвал не политизировать деятельность ОЧЭС и обещал в ходе своего председательства сосредоточиться на экономической повестке, направленной на расширение регионального сотрудничества. В уходящем году саммит ОЧЭС прошел в Киеве со скандалом — российскую делегацию не пригласили к участию, а на одно из совещаний, где обсуждался текст итоговой декларации, не позвали представителя Армении.

В январе 2018 года Казахстан будет председательствовать в СБ ООН. В качестве основного мероприятия запланировано проведение открытых дебатов СБ ООН высокого уровня по миру и международной безопасности. В этот же период планируется визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США.

Кроме того, в начале года в Астане планируется проведение саммита прикаспийских государств, на котором может быть подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Осенью в столице Казахстана состоится шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Это мероприятие впервые прошло в 2003 году по инициативе президента Назарбаева и с тех пор проводится каждый год. В нем принимают участие высокие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма, а также руководители ряда международных организаций.

Год столетий

Ряд стран в наступающем году отмечают юбилеи государственности — в 1918 году независимость провозгласили Литовская Республика, Эстонская Республика и Первая Республика Армения. Впоследствии все три государственных образования вошли в состав СССР и вновь обрели суверенитет только после его распада, но столетие провозглашения независимости будет масштабно отмечаться в каждой стране.

В Литве на празднование потратят около 11 миллионов евро. Основные события пройдут 16 февраля в столице. У президентского дворца состоится церемония поднятия государственного флага, праздничные концерты пройдут на Кафедральной площади и в Театре оперы и балета. К празднованию Дня независимости приурочено открытие нескольких выставок в Национальной художественной галерее.

В Эстонии запланировано более тысячи различных мероприятий, приуроченных к юбилею. Власти Таллина обещали не только украсить город к празднику, но и реализовать в 2018 году ряд гуманитарных проектов, например, "Сто новых детских площадок во все детские сады". К торжествам приурочены различные конкурсы и фестиваль уличной молодежной культуры.

Армения будет отмечать не только юбилей провозглашения суверенитета, но и 2800-летие Еревана. В день города традиционно устраивают народные гуляния, концерты, выставки и конкурсы.

Выставки и спорт

В Киргизии на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в 2018 году пройдут III Всемирные игры кочевников. Предыдущие Игры, состоявшиеся в 2016 году с участием спортсменов из 30 стран, были самым красочным и масштабным фестивалем в регионе. Участники в ходе Игр состязаются в конных видах спорта, среди которых скачки, кок-бору (козлодрание), эр эниш (борьба верхом на лошадях), джирит (верхом на лошади с копьями), а также в единоборствах, стрельбе из лука и интеллектуальных играх — тогуз коргоол, овари, бао, мангала. Проходят и состязания по охоте с ловчими птицами.

В Астане весной пройдет международная выставка вооружения KADEX-2018, в которой примут участие предприятия оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Планируется, что на полях мероприятия впервые пройдет международный форум "Дни космоса в Казахстане", который станет одной из центральных диалоговых площадок выставки.

В Армении в 2018 году состоится первая международная выставка ART EXPO стран-участниц Содружества Независимых Государств. Решение о ее проведении было принято летом 2016 года, и право провести выставку получила Армения. Также в этой стране пройдет III Евразийский форум молодых ученых и саммит Международной организации франкофонии, который обещает стать крупнейшим мероприятием в истории независимой Армении. Предполагается, что в нем примут участие свыше 100 высокопоставленных делегаций и 50 глав государств.

Кроме того, в России пройдет чемпионат мира по футболу, а в Туркменистане — по тяжелой атлетике.