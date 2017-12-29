У Apple отсудили права на имя Стива Джобса

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Итальянские бизнесмены Винченцо и Джакомо Барбато выиграли судебный спор с компанией Apple за право коммерческого использования имени Стива Джобса, сообщает портал High Snobiety.

В 2012 году братья зарегистрировали торговую марку Steve Jobs, которая на тот момент была свободной. По их словам, в Apple "даже не задумывались" о том, чтобы оформить права на имя основателя компании.

Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) признало регистрацию правомерной еще в 2014-м, однако разбирательство с Apple продлилось еще три года. Итальянские предприниматели настаивали на том, что имя Стива Джобса юридически не закреплено за американской компанией. Кроме того, спор велся вокруг логотипа компании Steve Jobs — "надкусанной" сбоку латинской буквы J. По версии юристов Apple, символика обоих брендов похожа до степени смешения. Суд с этим доводом не согласился.

Под брендом Steve Jobs производится различная одежда. Братья Барбато планируют выпускать под торговой маркой и смартфоны, правда, на платформе Android.