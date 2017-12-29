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В мире

Во Франции полицейские подали в суд на актера Кассовица из-за твита

11:4629.12.2017
(обновлено: 12:19 29.12.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Матьё КассовицАктер Матьё Кассовиц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Полицейские из Нанта подали в суд на известного актера и режиссера Матьё Кассовица за то, что он нелестно отозвался о работе французских правоохранительных органов, сообщил агентству Франс Пресс заместитель регионального секретаря профсоюза полиции Alliance Тьерри Спитц.

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По его словам, не менее семи полицейских в индивидуальном порядке подали в прокуратуру Нанта иски за "тяжкое оскорбление".

Кассовиц в своем Twitter обрушился на стражей порядка с критикой после того, как те провели в одной из городских больниц масштабную операцию, итогом которой стало изъятие семи граммов конопли. Актер назвал полицейских "никчемным сборищем". На этот выпад отреагировал генеральный секретарь одного из главных полицейских профсоюзов, который направил главе МВД Жерару Коллону письмо с требованием засудить актера.

"Твит был направлен против полицейских, принимавших участие в операции. Они и подали иски в индивидуальном порядке, посчитав слова Матьё Кассовица оскорбительными", — заключил Спитц.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор национальной полиции Эрик Морван поддержал инициативу силовиков. "Сотрудники полиции Нанта подали в суд за оскорбление на господина Кассовица, я всецело поддерживаю их решение", — написал он в своем Twitter.

Актер отреагировал на иски со свойственной ему иронией. "Я подумываю подать в суд за трату наших налогов с целью <…> сойти за героев. Им следовало бы подать в суд не за оскорбление, а за ущемление их гордыни", — написал он в очередном твите.

Сотрудник полиции. Архивное фото
© Джулиан Маттиа
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Французскому актеру грозят судом за твит о "никчемных" полицейских
Операция по изъятию наркотиков прошла 23 декабря в больнице Сан-Жак. В ней в общей сложности участвовали 34 человека. Они перекрыли три здания медицинского учреждения, но обнаружили всего семь граммов конопли в палате одного из пациентов. Твит с полицейским отчетом об этом вызвал волну критических отзывов.

Матьё Кассовиц (родился 3 августа 1967 года в Париже) – французский режиссер, сценарист и актер. Создатель фильма "Ненависть", получившего три кинопремии "Сезар" и приз за лучшую режиссуру Каннского фестиваля. Российскому зрителю Кассовиц известен также по фильму "Амели", где он исполнил роль Нино — возлюбленного главной героини.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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eui.fow
На оскорбление не потянет.
12:02
29.12.2017
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Cicicipi
Там где-то кинише было, дебиловастое весьма, такси кличилось, где вашу полицию от дерьма не отличить, подали в суд-то, не? А зря. Могли бы, на шару, на лишний гамбургер отжать.
11:51
29.12.2017
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