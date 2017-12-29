В Испании умерла единственная дочь испанского диктатора Франко

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась на 92-м году жизни, об этом в пятницу сообщил ее внук Луис Альфонсо де Бурбон.

Сообщив о кончине бабушки на своей странице в Instagram, Луис Альфонсо де Бурбон отметил, что "она не ушла и навсегда останется в его сердце".

Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась в пятницу в своем доме в Мадриде. По данным СМИ, летом этого года у нее был диагностирован рак.

Как сообщает газета Vanguardia, с момента обнаружения рака состояние женщины стремительно ухудшалось, она оставалась дома и даже не выходила на улицу.