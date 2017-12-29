В Южной Корее задержали судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи перехватили и обыскали судно под флагом Гонконга, которое в обход санкций Совбеза ООН доставило переработанную нефть для Северной Кореи, сообщает агентство Ренхап.
По словам южнокорейских властей, судно под флагом Гонконга, зафрахтованное компанией с Тайваня, в начале октября уже заходило в порт Йосу, чтобы загрузить японскую переработанную нефть и транспортировать ее на Тайвань. Однако вместо этого гонконгское судно доставило топливо на северокорейский корабль "Sam Jong 2", а также на три судна под иными флагами. Трансфер нефти состоялся в международных водах, отмечает Ренхап.
"Сведения о данных действиях будут переданы в санкционный комитет СБ ООН. Это типичный случай обхода Северной Кореей санкций Совбеза через незаконные схемы", — цитирует агентство южнокорейские власти.
Резолюция СБ ООН №2375, принятая в сентябре, запрещает странам-членам перегружать с судно на судно какие-либо товары для КНДР.