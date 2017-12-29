В Южной Корее задержали судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи перехватили и обыскали судно под флагом Гонконга, которое в обход санкций Совбеза ООН доставило переработанную нефть для Северной Кореи, сообщает агентство Ренхап.

По данным агентства, судно из Гонконга "Lighthouse Winmore" 19 октября доставило 600 тонн переработанной нефти на северокорейское судно. После этого гонконгское судно зашло в южнокорейский порт Йосу, где его 24 ноября задержали и обыскали сотрудники таможенной службы Южной Кореи.

По словам южнокорейских властей, судно под флагом Гонконга, зафрахтованное компанией с Тайваня, в начале октября уже заходило в порт Йосу, чтобы загрузить японскую переработанную нефть и транспортировать ее на Тайвань. Однако вместо этого гонконгское судно доставило топливо на северокорейский корабль "Sam Jong 2", а также на три судна под иными флагами. Трансфер нефти состоялся в международных водах, отмечает Ренхап.

"Сведения о данных действиях будут переданы в санкционный комитет СБ ООН. Это типичный случай обхода Северной Кореей санкций Совбеза через незаконные схемы", — цитирует агентство южнокорейские власти.

Резолюция СБ ООН №2375, принятая в сентябре, запрещает странам-членам перегружать с судно на судно какие-либо товары для КНДР.