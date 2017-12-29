ЖЕНЕВА, 29 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Авиаудары коалиции во главе с Саудовской Аравией за шесть дней привели к гибели 143 мирных жителей в Йемене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.
Неопознанные вооруженные лица убили одного человека и ранили пятерых.
Всего в Йемене, по данным УВКПЧ ООН, за неделю погиб 151 мирный житель, ранения получили 120 человек.