ЖЕНЕВА, 29 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Авиаудары коалиции во главе с Саудовской Аравией за шесть дней привели к гибели 143 мирных жителей в Йемене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

По ее словам, за период с 22 по 28 декабря в Йемене из-за ударов коалиции Саудовской Аравии пострадали 237 мирных жителей, из которых 143 человека погибли и 94 получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.

Как сообщили в управлении, в результате боевых действий Народных комитетов, связанных с хуситами, пострадали 22 мирных жителя — из них 5 человек погибли, 17 получили ранения. Из-за действий сторонников беглого экс-президента Хади погибли два человека, четверо получили ранения.

Неопознанные вооруженные лица убили одного человека и ранили пятерых.

Всего в Йемене, по данным УВКПЧ ООН, за неделю погиб 151 мирный житель, ранения получили 120 человек.