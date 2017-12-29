МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва не будет устраивать массовую депортацию северокорейских рабочих при выполнении резолюций СБ ООН по КНДР, в данный момент стоит задача упорядочивания системы контрактов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Документ будет исполняться. Но никакой массовой депортации не может быть", — сказал Бурмистров.

"Принятая в спешке предыдущая резолюция (СБ ООН) поставила нас в сложное положение в том, что мы с момента ее принятия (11 сентября) не можем заключать новые контракты. Но когда мы стали разбираться, то получается, что наша система контрактов многоступенчатая, завязана на десятках наших регионов, разных ведомств. Сложно разобраться: где новый контракт, где старый, нет единого шаблона для контактов, есть многолетние контракты, есть краткосрочные, есть квалифицированная или неквалифицированная рабочая сила", — добавил российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что было бы неправильно думать, что в Россию едут только неквалифицированные северокорейские рабочие, зачастую речь идет о квалифицированных инженерных кадрах, которые задействованы на сложных объектах.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года". Изменения в этом пункте были сделаны, по словам зампостпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова, по настоянию РФ: изначально давался срок в 12 месяцев на высылку рабочих. При этом правки были внесены "в последнюю минуту".

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