Силовики обстреляли пригород Донецка из минометов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли пригород Донецка из минометов калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Украинская сторона очередной раз нарушила "новогоднее" перемирие и ударила из 120-миллиметровых минометов по району населенного пункта Еленовка. Важно отметить, что впервые с начала перемирия враг применил 120-миллиметровый миномет. Обстрел велся с позиций 1-го батальона 28-й бригады", — сказал представитель ведомства.