Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, впервые с начала очередного перемирия применив минометы, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, из них по двум населенным пунктам — Трудовские и Жабичево — впервые применялись 82-миллиметровые минометы, по другим — гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в ведомстве.

Он заявил, что украинские силовики по территории ДНР выпустили 19 мин калибром 82 миллиметра за сутки. Также, по его словам, на горловском направлении было выпущено 182 гранаты, на донецком – 64 гранаты. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 270 единиц", — сказал представитель ведомства.