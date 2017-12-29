СМИ: в Турции задержали около 30 человек по подозрению в связях с ИГ*

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Турецкая полиция в ходе антитеррористической операции в Анкаре задержала 29 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, часть из них готовила теракты во время новогодних мероприятий, сообщает агентство Anadolu в пятницу со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в операции участвовали около 500 полицейских. Многие из задержанных являются иностранными гражданами. Всего прокуратура выдала ордера на арест 46 человек.

Накануне в разных провинциях Турции было задержано 120 подозреваемых в связях с ИГ* в рамках усиления мер безопасности в преддверии празднования Нового года.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы 3,29 тысячи человек из 95 стран, порядка 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

*Террористическая организация, запрещенная в России.