США намерены "додавить" Пхеньян до переговоров, заявили в МИД России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США намерены "додавить" КНДР до переговоров, в том числе силой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

По его словам, в ходе недавней поездки в Вашингтон он "сверил" часы с коллегами в США по теме урегулирования вокруг КНДР.

"Недавно я ездил в США, были встречи в Белом доме и в госдепе, такая "сверка часов" и попытка понять, что происходит в Вашингтоне. На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой", — сказал Бурмистров.

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