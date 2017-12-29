Глава Закарпатья заявил, что "70% Подмосковья построили украинцы"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль заявил, что половина населения региона работает в России, где ценят украинских рабочих. Его слова приводит агентство УНИАН.

"Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев", — заявил губернатор в интервью журналу "Новое время".

Кроме того, Москаль прокомментировал настроения населения области. По его словам, если в Закарпатье провести референдум о вступлении в Евросоюз или НАТО, то будет зафиксирована 100%-ная явка, а инициатива будет поддержана большинством местных жителей.

"Мы однозначно ощущаем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают. И нет здесь никаких сепаратистских настроений — любой это подтвердит", — отметил глава региона.

В середине декабря Геннадий Москаль пообещал "набить морду" заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгию Туке, если тот еще раз упомянет о сепаратизме в Закарпатье. Ранее замминистра заявлял о "мягком сепаратизме" в регионе, учитывая большое количество венгерских паспортов и использование иностранного языка во время официальных мероприятий.