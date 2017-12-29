Из горящего дома в Нью-Йорке спасено 12 человек

НЬЮ-ЙОРК, 29 дек — РИА Новости. Двенадцать человек были спасены из горящего дома в нью-йоркском Бронксе, сообщил в пятницу мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента.

"По имеющейся на данный момент информации, как минимум 12 человек были спасены и останутся живы. Поиски в здании продолжаются", — сказал градоначальник.

По данным властей, пожар начался на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные прибыли на место в течение трех минут, однако минимум 12 человек погибли.

New York City mayor's press secretary says at least 10 people are dead in Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/enj1zuQvX2 — 🇺🇸 Trump Russia™ 🇷🇺 (@TrumpEra_2017) 29 декабря 2017 г.

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