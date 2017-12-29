В Перу полиция начала разгонять марш протеста против помилования Фухимори

МЕХИКО, 29 дек — РИА Новости. Подразделения полиции начали в четверг вечером применять слезоточивый газ, чтобы разогнать участников многотысячного марша протеста против решения президента Перу Педро Кучински помиловать бывшего главу государства Альберто Фухимори.

Канал N показывает в своем эфире, как люди бегут от слезоточивого газа. Полицейские хватают участников акций протеста, слышны хлопки. Манифестанты были остановлены в районе Дворца правосудия.

В четверг акции протеста против помилования Фухимори проходят в разных частях страны. Как сообщило в своем микроблоге в Twitter управление по защите народа (правозащитный независимый орган), его работники отслеживают возможные нарушения при проведении маршей протеста в регионах Ика, Такна, Арекипа, Сан-Мартин и Лорето.

Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления, в минувшее воскресенье был помилован президентом Кучински. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.