При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не менее 12 человек

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали не менее 12 человек, в том числе ребенок, сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти.
Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 тяжело раненных. По словам мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, 12 человек удалось спасти. Поиски погибших и выживших в горящем здании продолжаются.
Пятиэтажный дом загорелся в Бронксе. В тушении огня участвуют около 160 пожарных. Возгоранию присвоена четвертая категория сложности.
Горящий дом располагается недалеко от Бронксского зоопарка – самого большого городского зоопарка в США, занимающего площадь более 100 гектаров.
New York City mayor's press secretary says at least 10 people are dead in Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/enj1zuQvX2— 🇺🇸 Trump Russia™ 🇷🇺 (@TrumpEra_2017) 29 декабря 2017 г.