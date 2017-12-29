При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не менее 12 человек

Пожар в Нью-Йорке. 28 декабря 2017 года

Пожар в Нью-Йорке. 28 декабря 2017 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали не менее 12 человек, в том числе ребенок, сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 тяжело раненных. По словам мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, 12 человек удалось спасти. Поиски погибших и выживших в горящем здании продолжаются.

Пятиэтажный дом загорелся в Бронксе. В тушении огня участвуют около 160 пожарных. Возгоранию присвоена четвертая категория сложности.

Горящий дом располагается недалеко от Бронксского зоопарка – самого большого городского зоопарка в США, занимающего площадь более 100 гектаров.