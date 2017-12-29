СМИ: во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке терактов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали двух подозреваемых подготовке террористических нападений, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно источникам телеканала, речь идет о 21-летнем молодом человеке, задержанном в агломерации Лиона, и 19-летней девушке, которую задержали в столичном регионе. Оба подозреваемых были задержаны в течение последних десяти дней перед рождественскими праздниками.

Задержанные не были знакомы. При этом оба из них через социальные сети поддерживали связь с боевиками ИГ* и планировали совершить теракты.

При обыске у подозреваемых не было обнаружено оружия или взрывчатых веществ. Сообщается, что юноша испытывал проблемы с душевным здоровьем и еще за месяц до задержания пребывал в одной из психиатрических лечебниц Лиона.