В центре Сиэтла маршрутка выехала на тротуар и врезалась в здание магазина

Маршрутное такси врезалось в здание магазина Gap в центре Сиэтла. 28.12.2017

Маршрутное такси врезалось в здание магазина Gap в центре Сиэтла. 28.12.2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Маршрутное такси врезалось в здание магазина Gap в центре американского Сиэтла, пострадали пять человек, передает местный телеканал KOMO News.

Очевидцы сообщают, что фургон выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, прежде чем врезаться в здание.

Замглавы городской полиции Марк Гарт-Грин заявил, что водитель такси плохо себя почувствовал и потерял сознание перед инцидентом.

Пять человек госпитализированы: четверо пострадавших были сбиты автомобилем, еще один ранен осколками разбитой витрины. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция исключает связь происшествия с терроризмом или его намеренный характер.