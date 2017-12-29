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В мире

"Гуд-бай, Меркель": почему немцы хотят, чтобы канцлер ушла

08:0029.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники акции против политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Дрездене. 21 августа 2017Участники акции против политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Дрездене. 21 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. После неудачных выборов в бундестаг у Ангелы Меркель большие проблемы — снижение рейтингов и провал переговоров по созданию коалиции. Ее критикуют даже христианские демократы (ХДС) — собственная партия канцлера. Согласно опросу, проведенному компанией Yougov, сегодня 47% граждан Германии выступают за отставку Меркель. Москве такой поворот событий выгоден, поскольку бундесканцлерин вполне можно назвать наиболее антироссийским немецким лидером с 1945 года. Подробности — в материале РИА Новости.

Меркель уйдет — кто на ее место?

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель заявила, что хочет достичь соглашения с Францией по еврозоне
На случай если под давлением общественного мнения Ангела Меркель примет решение об отставке, у нее уже есть готовый преемник в собственной партии — Йенс Шпан. Позиции Меркель и Шпана, занимающего в правительстве пост заместителя министра финансов, стали стремительно расходиться после 2015 года, когда по решению канцлера в Германию въехал приблизительно миллион сирийских беженцев. Сегодня Шпан критикует курс, который проводит Германия в течение последних нескольких лет. 

Между Меркель и многими ее бывшими сторонниками пролегла пропасть. Правая часть политического спектра так и не смогла принять предложенное канцлером решение миграционной проблемы: ни при каких обстоятельствах не устанавливать верхний потолок приема беженцев. Шпан — твердый противник Меркель именно по этому вопросу. Тут он может рассчитывать на поддержку влиятельного баварского премьера Хорста Зеехофера.  

Неудача партии Меркель (ХДС) на выборах в сентябре этого года (результат оказался одновременно самым высоким среди всех представленных партий и самым низким за историю победителей) дала зеленый свет консервативной критике, которую воплощает в своей фигуре Шпан. После правления Меркель Германии было бы естественно сместиться вправо, а христианским демократам — заново доказать свою преданность немецким устоям. Но чтобы это случилось, нынешней главе кабинета следует покинуть свой пост.

© AP Photo / Markus SchreiberАктивисты движения PEGIDA проводят акцию протеста в Дрездене
© AP Photo / Markus Schreiber
Активисты движения PEGIDA проводят акцию протеста в Дрездене

"Она поддержала Майдан — мы против!"

Активисты движения PEGIDA проводят акцию протеста в Дрездене. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
В Германии разрешили продавать "мини-виселицы" для Меркель
"В Германии ощущается усталость от несменяемого канцлера, управляющего страной уже более 12 лет", — рассказал в разговоре с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Политолог считает, что нынешний момент в истории ФРГ можно сравнить с последними годами правления Гельмута Коля, находившегося у власти рекордно долго. "Как и Меркель, он пользовался большим уважением у народа — за экономические успехи, за объединение страны, но под конец раздражение по отношению к его действиям стало откровенно выходить наружу. То же и сегодня: Германия переходит на следующий этап своего развития, и требуются новые фигуры, а вместе с ними — иные подходы", — рассуждает Кортунов.

Ухода Меркель давно ждут на ультраправом фланге немецкой политики, где оппозицию воплощает "Альтернатива для Германии". В разговоре с РИА Новости кандидат от этой партии на выборах в бундестаг Сергей Чернов упрекнул немецкого лидера в "волюнтаризме", а действия на протяжении последних лет назвал "противоправными". Разногласия между властью и ультраконсервативной оппозицией касаются не только миграционной политики.

"Меркель активно поддержала майданное движение, признала законным переворот в Киеве, назвала виноватыми за украинскую трагедию Россию и ее руководство. Она поддержала начало экономической войны против Москвы, на протяжении всего своего правления блокировала либерализацию визового режима с Российской Федерацией", — перечисляет политик.

В ходе предвыборной кампании АдГ позиционировала себя как "Альтернативу Меркель" — и добилась успеха. Именно для представителей и сторонников этой партии уход нынешнего канцлера — по причине недостатка поддержки в бундестаге и обществе — будет безоговорочной политической победой.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПлакат с изображением канцлера Германии Ангелы Меркель накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Плакат с изображением канцлера Германии Ангелы Меркель накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017

В уходе Меркель не только плюсы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / Olivier Matthys
Попытка номер два: сможет ли Меркель сформировать правительство?
На европейской сцене не без волнения ожидают возможной отставки немецкого лидера. В течение многих лет Ангела Меркель символизировала собой единство Евросоюза — в том числе и в аспекте его напряженных отношений с Россией. Согласованная линия  ЕС в том, что касается введения санкций, черпала силу в личном авторитете Меркель. Если глава кабинета примет решение оставить свой пост, новый канцлер еще не скоро приобретет подобный вес в политике Евросоюза.

По мнению Андрея Кортунова, это может иметь не только позитивные, но и потенциально отрицательные последствия для Москвы.
На фоне временного ослабления Берлину будет труднее справляться с американской критикой совместных российско-немецких проектов в энергетике. "Что касается "Северного потока — 2", то любой германский лидер на месте Меркель будет отстаивать этот проект, но далеко не к каждому станут прислушиваться так, как к действующей бундесканцлерин", — резюмирует Кортунов.

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Morris812
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