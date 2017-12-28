В Венесуэле зафиксировано снижение числа убийств за год

МЕХИКО, 28 дек – РИА Новости. В Венесуэле за уходящий год совершено свыше 26,6 тысячи убийств, или в среднем по 89 убийств на каждые 100 тысяч населения, говорится в опубликованном в четверг докладе независимой неправительственной организации Observatorio Venezolano de Violencia.

Таким образом, данная статистика свидетельствует о снижении числа убийств по сравнению в 2016 годом: тогда их было почти 28,5 тысячи. В 2015 году эти показатели составили 27,8 тысячи, по данным той же организации.

Примечательно, что преступниками и бандитами совершено чуть более 16 тысяч убийств. Еще 5,5 тысячи человек были убиты при сопротивлении властям (полиции и военным), по оставшимся 5 тысячам до сих пор идет проверка данных.

Самыми опасными с точки зрения убийств Observatorio Venezolano de Violencia считает штаты Арагуа (155 убийств на 100 тысяч населения), Миранда (153), Амасонас (146), Боливар (113) и столичный округ (109).

Официальные венесуэльские власти всегда опровергали данные по преступности, публикуемые Observatorio Venezolano de Violencia, заявляя, что целью этой статистики является опорочить имидж страны. Так, по итогам 2014 года тогдашний генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас называла цифру в 62 убитых на каждые 100 тысяч населения, а Observatorio Venezolano de Violencia заявляла, что власти считают только те случаи, по которым было заведено уголовное дело.