В ДНР заявили об обстреле двух поселков со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по двум поселкам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявили журналистам в оперативном командовании ДНР.
"Украинская сторона, несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, в 22.10 обстреляла поселок Спартак с применением противотанковых гранатометов. В 22.15 был обстрелян поселок Озеряновка из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Обращаем внимание миссии ОБСЕ на увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ", — сказал представитель командования ДНР.
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