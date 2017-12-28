США привержены успешной работе Договора по открытому небу, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. США привержены успешной работе Договора по открытому небу, а принятые Вашингтоном меры призваны подтолкнуть РФ к "более конструктивному сотрудничеству", сообщил РИА новости представитель Пентагона Джонни Майкл, комментируя последние заявления Москвы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает Договор по открытому небу, и была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений с 1 января, о чем уведомила американскую сторону. По ее словам, речь идет о том, что "российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".

Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

"Что касается комментария официального представителя (МИД РФ), то мы по-прежнему привержены успешной работе Договора по открытому небу. На консультативной комиссии по открытому небу в Вене 26 сентября Соединенные Штаты объявили, что предпримут меры в ответ на несоблюдение Россией Договора по открытому небу. Наши меры направлены на то, чтобы побудить Россию более конструктивно сотрудничать с нами по нашим обеспокоенностям", — сообщил представитель военного ведомства.

После заявления США о том, что он планирует внедрить меры по соблюдению Договора о небе, в ответ на несоблюдение Россией этого договора, Россия объявила, что примет меры, влияющие на наблюдательные полеты США с открытым небом над Россией с 1 января 2018 года.

Ранее военно-дипломатический источник рассказал РИА Новости, что США планируют с января закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов. По данным американских СМИ, Вашингтон хочет ввести ограничения в ответ на ужесточение правил полетов над Калининградом: дальность полетов там ограничили до 500 километров, хотя в рамках договора она может составлять до 5,5 тысячи километров.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.