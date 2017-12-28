США полностью соблюдают договор по ПРО, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты полностью соблюдают договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), напротив, считают, что именно Россия нарушает его пункты, заявил РИА Новости представитель американского оборонного ведомства Джонни Майкл в четверг.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что размещение в Японии элементов ПРО США будет означать нарушение Вашингтоном при содействии Токио договора РСМД.

"Министерство обороны действует согласно со всеми обязательствами в соответствии с договором о РСМД. Американское правительство, напротив, обнаружило, что Россия нарушает обязательства договора о РСМД", — заявил он.

В начале декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва считает, что администрация США безосновательно думает над новыми санкциями против России в связи с договором РСМД, и надеется, что Вашингтон воздержится от санкций.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>