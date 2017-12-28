В Тунисе от свиного гриппа скончались не менее 15 человек

ТУНИС, 28 дек — РИА Новости. Не менее 15 человек скончались из-за заболевания свиным гриппом в Тунисе, заявил журналистам министр здравоохранения этой страны Имад аль-Хамами.

Как отмечали ранее местные СМИ, вспышка свиного гриппа началась в Тунисе с приходом зимы. Около недели назад сообщалось о пяти смертельных случаях.

Аль-Хамами отметил, что министерство сформировало комитет для наблюдения за ситуацией, но об эпидемии пока не идет речи. По словам министра, новые случаи заболевания фиксируются в городах Сус и Набуль рядом со столицей — городом Тунис.

Местный глава здравоохранения в Сусе Буджома аль-Фурати отметил, что еще четверо заболевших были помещены в больницы, среди них один ребенок младше двух лет. По его словам, еще 18 случаев проверяются на предмет заражения вирусом.

Свиной грипп (вирус H1N1), впервые зафиксированный в Мексике в 2009 году, в течение первой эпидемии в 2009-2010 годах унес жизни нескольких тысяч человек во всем мире.