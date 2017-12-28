ДНР заявляет об обстреле своих позиций украинскими силовиками

Сотрудник ЖКХ ремонтирует трубы жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. 21 декабря 2017

Сотрудник ЖКХ ремонтирует трубы жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. 21 декабря 2017

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по позициям ДНР в Ясиноватском районе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Украинская сторона, несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, продолжает… дестабилизировать обстановку в районах линии соприкосновения сторон. В 17.40 противник в районе поселка Верхнеторецкого произвел целенаправленные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия", — сказал представитель командования ДНР.