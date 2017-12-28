США готовы поддержать "Минск-2" в партнерстве с Нормандским форматом

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Вашингтон готов сотрудничать с участниками Нормандского формата в вопросе разрешения конфликта на Украине и в поддержание реализации минских соглашений, говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, поступившем в РИА Новости в четверг.

"Соединенные Штаты готовы при взаимодействии с Францией, Германией, и Украиной сотрудничать с РФ в вопросе реализации минских соглашений для достижения цели разрешения конфликта, включая действия через миротворческие силы с широким мандатом в области безопасности на территории всей зоны конфликта", — говорится в заявлении.

Она уточнила, что подразумевается сотрудничество в области "контроля за государственной границей и ответственности за обеспечение отвода тяжелого вооружения".