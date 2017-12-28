Киевский суд перенес рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 10 января 2018 года рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

Начало следующего заседания назначено на 10.00 (11.00 мск).

На заседании в четверг суд допросил очередных шесть свидетелей государственного обвинения, в частности, был допрошен бывший и.о. замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко, а также пять военных украинской армии, которые были свидетелями событий в Крыму в 2014 году. Таким образом общее число допрошенных свидетелей составляет 13 человек. Еще предстоит допросить 31 свидетеля гособвинения.

Кроме того, суд в четверг поручил защите внести ходатайство со списком свидетелей, которых она желает допросить в рамках дела.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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