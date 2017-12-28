Заседание украинских депутатов прервал гимн России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На заседании совета города Ирпеня в Киевской области вместо украинского гимна заиграл российский, сообщил в Facebook мэр города Владимир Карплюк.

"Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России", — написал он.

По словам чиновника, после инцидента депутаты спели украинский гимн без музыкального сопровождения, "чем подтвердили свой патриотизм".

Карплюк также утверждвает, что флешку с украинским гимном "подменили" противники местных властей, чтобы спровоцировать в горсовете конфликт. Он назвал инцидент "провокацией". "Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины", — заявил чиновник.