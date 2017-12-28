Китай опроверг сообщения о продаже нефти КНДР

ПЕКИН, 28 дек — РИА Новости. Министерство обороны Китая в четверг опровергло сообщения о том, что китайские корабли продают нефть КНДР в обход санкциям Совета Безопасности ООН.

Ранее южнокорейская газета "Чосон Ильбо" сообщила со ссылкой на фотографии американских спутников, что китайские корабли продают нефть северокорейским танкерам в открытом море. По данным издания, на сделанных из космоса снимках видно, как китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно. Продажа нефти Северной Корее в открытом море запрещена принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией №2375.

"Принципиальная позиция Китая по Корейскому полуострову четкая и ясная. Мы выступаем за денуклеаризацию Корейского полуострова, за поддержание мира и стабильности, а также за решение проблемы посредством мирных переговоров. Правительство Китая и армия Китая в полной мере выполняют соответствующие решения ООН", — заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

Днем ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на этот же вопрос, также подчеркнула, что Китай в полной мере выполняет все резолюции СБ ООН, и усомнилась в объективности сообщений СМИ.

"Я не в курсе этой ситуации, но мне бы хотелось знать, могут ли эти издания уточнить, какой или какие корабли были замечены? Находятся ли они в санкционном списке Совета Безопасности ООН? Если нет, то что дало им основание делать выводы о том, что эти корабли нарушили резолюции Совета Безопасности ООН? Есть ли какие-то достоверные доказательства?" — заявила Хуа Чуньин.

Она вновь подчеркнула, что Китай "в полной мере, строго и честно" выполняет все резолюции, касающиеся КНДР.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.