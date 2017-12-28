"Подарок на Новый год". Порошенко ждет оружия от Канады и Евросоюза

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. После решения США о предоставлении оружия Украине подобных шагов следует ожидать от Канады и стран Евросоюза, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Несколько дней назад после очень долговременных стратегических переговоров с нашими союзниками из США было принято историческое решение о предоставлении Украине наконец оборонного оружия. <…> Сразу за Соединенными Штатами пойдут другие государства — Канада, страны Европейского Союза и мира", — цитирует Порошенко "Укринформ".

По его словам, решение США стало для Украины "большим подарком" на Новый год, которого Киев ждал уже долгое время.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, в свою очередь, заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения "защиты" ее территориальной целостности и суверенитета.

В российском МИД решение американских властей назвали опасным, отметив, что оно может способствовать эскалации конфликта.