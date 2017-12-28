СМИ: в Грузии по подозрению в финансировании терроризма арестованы трое

Сотрудник полиции во время контртеррористической операции в Тбилиси. 22 ноября 2017

Сотрудник полиции во время контртеррористической операции в Тбилиси. 22 ноября 2017

ТБИЛИСИ, 28 дек — РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал в виде меры пресечения арест в отношении трех лиц по обвинению в финансировании терроризма, передают грузинские СМИ.

По данным агентства "Интерпрессньюс", судебный процесс был закрытым. Суд тем самым удовлетворил ходатайство прокуратуры, адвокаты обвиняемых требовали освободить подзащитных под залог.

Речь идет о тех, кого Служба госбезопасности Грузии задержала 26 декабря. Тогда СГБ заявила, что в ходе спецоперации в Панкисском ущелье задержаны пять человек, подозреваемые в связях с террористами, ликвидированными в ноябре в Тбилиси. Суд над остальными задержанными состоится позже.

Контртеррористическая операция прошла на окраине Тбилиси 22 ноября. Трое подозреваемых в терроризме были ликвидированы, один задержан. Спецоперация длилась в течение 20 часов. Как заявляли в службе госбезопасности, среди ликвидированных — предположительный организатор теракта в Стамбульском аэропорту Ахмед Чатаев. Он покончил с собой в квартире, в которой находился в ходе спецоперации.