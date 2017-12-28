Уголовная агитация: в Армении запретят сгонять людей на митинги

ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу республики, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации, сообщает Sputnik Армения.

Как заявил министр юстиции Давид Арутюнян, за такое нарушение предполагается штраф от 700 тысяч до 1 миллиона драмов (1,5-2 тысячи долларов), либо тюремное заключение от шести месяцев до года. Кроме того, предлагается запретить нарушителям занимать ряд должностей — запрет будет накладываться на срок от года до трех лет.

Принуждение к участию в агитации, совершенное с отягчающими обстоятельствами (злоупотребление служебным положением, угроза насилия), предлагается наказывать заключением на срок от трех до пяти лет — с тем же запретом.

Кроме того, вместе с наказанием за подкуп избирателей предлагается наказывать посредников такой "операции": избирательным "сводникам" придется заплатить штраф в 500-700 тысяч драмов либо отправиться за решетку на срок от одного года до трех лет. Для чиновников вариант со штрафом не предусмотрен — только заключение от двух до пяти лет.

Как отмечает Sputnik, принуждение к участию в голосовании уже сейчас карается в Армении штрафом до 2,5 миллионов драмов или тюремным сроком от трех до пяти лет.

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