Мигрант пять часов ехал под кузовом автобуса в Хорватию, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мигрант из Ирака пять часов провел под кузовом автобуса, чтобы добраться из столицы Сербии Белграда в столицу Хорватии Загреб, сообщает агентство Франс Пресс.

"Мы услышали сильный шум под автобусом… Мы обратились к одному из водителей, и когда он тоже заметил странный шум, то остановил автобус", — рассказал один из пассажиров хорватской газете Jutarnji List.

По словам пассажира, автобус сделал остановку в 40 километрах к юго-востоку от хорватской столицы Загреба, и тогда из-под кузова выбрался перепуганный и перепачканный молодой человек.

Прибывшие на место сотрудники полиции заявили, что 21-летний юноша получил незначительные травмы, на месте ему была оказана медицинская помощь.

В настоящий момент полиция Хорватии проводит необходимые проверки.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.