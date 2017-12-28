В Латвии ликвидировали крупную лабораторию по производству амфетамина

РИГА, 28 дек – РИА Новости. Госполиция Латвии обнаружила и ликвидировала крупную подпольную нарколабораторию под Ригой, было изъято около 45 килограммов амфетамина, что в четыре раза больше, чем в среднем изымается за год, сообщил на пресс-конференции в четверг начальник управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции Андрей Синявин.

Стоимость такого количества наркотиков на нелегальном рынке составляет около 600 тысяч евро. В обнаруженной лаборатории было установлено профессиональное оборудование для производства амфетамина на сумму не менее 150 тысяч евро. Сама лаборатория находилась в новостройке, где никто не жил, уточнили в полиции.

"В ходе следственных действий были задержаны три человека, один из которых арестован, а к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Все задержанные — мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, которые уже ранее попадали в поле зрения полиции", — сообщил Синявин.

В ходе расследования получена информация о том, что группировка планировала реализовать наркотики на скандинавском рынке. У полиции есть данные о гражданах других стран, которые могут быть связаны с задержанными, и сейчас ведется сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, чтобы привлечь виновных к ответственности, добавили в Госполиции.