Протестующие во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы. Архивное фото

Протестующие во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы. Архивное фото

ГАЗА, 28 дек — РИА Новости. Израильские силы безопасности применили слезоточивый газ против участников демонстрации в поддержку арестованного палестинского подростка, проходящей у израильской тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан в четверг, сообщает агентство PNN.

По данным агентства, два человека пострадали в результате применения газа.

Как сообщается, в демонстрации приняли участие "десятки представителей палестинских и международных правозащитных организаций", а также участники народного сопротивления Палестины.

Как сообщил РИА Новости представитель палестинского Красного Полумесяца, столкновения между палестинцами с израильскими военными также происходили в пригороде Джебель-эль-Тавиль, четыре палестинца получили ранения от боевых пуль.

Ранее в Израиле задержали 17-летнюю палестинку после того, как девушка несколько раз ударила израильских военных, в то время как другая несовершеннолетняя записывала инцидент на видео. Как сообщали некоторые СМИ, инцидент мог быть попыткой спровоцировать сотрудников служб безопасности страны.