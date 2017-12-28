В Таиланде победителя лотереи определят с помощью ДНК-теста, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Полиция Таиланда проведет ДНК-тест отпечатков на выигрышных билетах лотереи на сумму 920 тысяч долларов, чтобы определить настоящего обладателя приза, сообщает агентство Франс Пресс.

По сообщению агентства, 50-летний учитель заявил в полицию о том, что потерял пять выигрышных лотерейных билетов на сумму 920 тысяч долларов. Власти выяснили, что выигрыш уже забрал другой человек, 62-летний полицейский в отставке.

Оба мужчины заявляют, что выигрышные билеты по праву принадлежат им. Полиция приняла решение провести ДНК-тест отпечатков на билетах для определения истинного владельца.

Представитель экспертно-криминалистического подразделения в министерстве юстиций заявил, что результаты экспертизы должны быть готовы в следующем месяце.